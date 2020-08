Luchthaven Dubai controleert op coronavirus met speurhonden

Op de luchthaven van Dubai worden speurhonden ingezet om te bepalen of reizigers uit risicogebieden besmet zijn met het coronavirus.

Ziektes

Al maanden is er een discussie of honden het virus kunnen ruiken of niet. Omdat het een bewezen is dat speurhonden specifieke infecties en ziektes zoals kanker, tuberculose, malaria, diabetes en Parkinson kunnen identificeren, werd er verwacht dat ze hetzelfde zouden kunnen doen voor het coronavirus.

Vertrouwen

Met de inzet van de honden spreken de Verenigde Arabische Emiraten hun vertrouwen uit in het detectievermogen van de dieren. Er zijn verschillende landen die nog onderzoeken of honden daadwerkelijk het coronavirus kunnen opsporen.

Contact

Het proces is relatief eenvoudig. De Dubai Health Authority screent, samen met de teams van honden en trainers die op de luchthavens worden ingezet, elke mogelijk geïnfecteerde passagier. Vanuit de oksel wordt een geurmonster van de passagier verzameld, dat in een geïsoleerde ruimte aan de hond wordt aangeboden. De speciaal opgeleide speurhonden detecteren het virus over het algemeen binnen enkele seconden. Er vindt dus geen direct contact plaats tussen de passagier en de hond.