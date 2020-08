Veel meer capaciteit bij Ryanair en Wizz Air

Wizz Air heeft in juli op meer dan 70 procent van de geplande capaciteit gevlogen. Ryanair vervoerde in dezelfde maand 4,4 miljoen passagiers.

Ryanair

Ryanair vloog in juli op ongeveer 40 procent van het oorspronkelijk geplande vluchtschema. De bezettingsgraad aan boord van de 737’s was 72 procent. In totaal vervoerde de maatschappij 4,4 miljoen passagiers, waar dat vorig jaar in dezelfde maand nog 14,8 miljoen waren. Echter, het aantal passagiers is flink gestegen ten opzichte van juni: toen vlogen er slechts 400.000 mensen aan boord van de budgetmaatschappij.

Wizz Air

Ook Wizz Air heeft de resultaten over juli bekendgemaakt. De maatschappij vloog 1,8 miljoen passagiers. Ten opzichte van vorig jaar is dat 53 procent. Ook bij Wizz Air is sprake van een flinke toename in passagiersaantallen ten opzichte van juni, toen de maatschappij iets meer dan 500.000 passagiers vervoerde. Het bedrijf geeft aan op 74 procent van de geplande capaciteit te hebben gevlogen, met een bezettingsgraad van 61 procent.