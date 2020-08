Nieuwe Privium lounge op Schiphol

Schiphol opent volgende maand een nieuwe Privium lounge achter de security. “Schiphol wil zo Privium-leden meer ruimte en comfort bieden op alle belangrijke locaties in de terminal”, zegt een Schiphol-woordvoerder tegen Up in the Sky.

Airside

De nieuwe lounge komt in de Schengen terminal. Daar was nog geen Privium lounge. Wel was er een airside lounge in het non-Schengengedeelte van de luchthaven. Deze is momenteel gesloten wegens verbouwing.

Kort bezoek

De nieuwe lounge wordt een ‘ExpressLounge’. De naam impliceert dat het voor de wat kortere bezoeken zal dienen. Volgens de woordvoerder hebben Privium-leden die vertrekken, tijdens de piektijden van de luchthaven, toegang tot de nieuwe faciliteit.

Locatie

De ExpressLounge komt op de tweede etage, ter hoogte van de D-pier. Dat zal dus in de buurt zijn van de KLM-lounge. Verder zijn er in dat deel van de terminal nog de onlangs vernieuwde Aspire- en Star Alliance-lounge (zie video opening). Deze bevinden zich op de derde etage.

Aantal jaar

Het is nog onduidelijk of de nieuwe lounge van permanente aard is. “Deze lounge zal minimaal voor een aantal jaren aangeboden worden”, aldus de woordvoerder. In de loop van september opent de ExpressLounge haar deuren.

Andere plannen

Eind dit jaar zal de Privium lounge in het non-Schengendeel van het vliegveld weer geopend worden. De lounge wordt groter dan de oude en in de stijl van de landside-lounge. Beide dragen de naam ClubLounge. Er zijn dan drie Privium lounges op Schiphol. Het eet – en drinkaanbod wordt vernieuwd. Begin 2021 rondt Privium het vervangen en uitbreiden van de irisscan-grenspassages af. De capaciteit is dan verdubbeld.