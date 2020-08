Virgin Atlantic vraagt faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten

Virgin Atlantic heeft bij de Amerikaanse rechter een ‘hoofdstuk 15 faillissement’ aangevraagd. De maatschappij wil zich hiermee beschermen tegen Amerikaanse schuldeisers.

Bescherming

Hoofdstuk 15 is een deel van het het Amerikaans faillissementsrecht dat buitenlandse bedrijven beschermt tegen schuldeisers. Wanneer een bedrijf, zoals Virgin Atlantic, eigendommen heeft in de Verenigde Staten kunnen deze onder hoofdstuk 15 beschermd worden tegen schuldeisers. Dit geeft bedrijven tijd om te herstructureren en weer financieel gezond te worden.

Virgin

Virgin Atlantic is in Engeland, waar een soortgelijk faillissement is aangevraagd, bezig met een herstructurering. Enkele weken geleden meldde de maatschappij nog dat er een reddingsplan ter waarde van 1,3 miljard euro vrijwel rond was. Eind deze maand moeten de schuldeisers van de maatschappij zich over dit reddingsplan buigen. De maatschappij krijgt geen steun van de Britse overheid.

Groep

De gehele Virgin groep heeft het financieel erg zwaar. De maatschappijen uit de groep krijgen geen steun van overheden, waardoor zij afhankelijk zijn van investeerders en banken. Virgin Australia heeft bekendgemaakt de vloot de herstructureren. De maatschappij stuurt al haar widebody’s weg en ontslaat 3.000 personeelsleden.