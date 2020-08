Vrouw die met skelet reisde tegengehouden op luchthaven München

Autoriteiten op de luchthaven van München hebben een 74-jarige Armeense vrouw vastgehouden nadat menselijke botten in haar bagage werden gevonden.

Kist

De botten werden ontdekt toen een houten kist, die de vouw mee had, werd onderzocht. Vervolgens werden de douane, een arts en een officier van justitie ingeschakeld om de vrouw te verhoren.

Armenië

Uit het verhoor bleek dat de vrouw probeerde de botten van haar overleden echtgenoot vanuit Griekenland, waar de vrouw woonde, naar Armenië te vervoeren. In Armenië, hun thuisland, wilde zij haar man opnieuw begraven. Onderweg moest de vrouw overstappen in München en in Kiev. De vrouw werd vergezeld door haar 52-jarige dochter.

Toestemming

Uit documenten bleek dat de echtgenoot van de vrouw in 2008 was overleden en bij hun huis, in Thessaloniki, was begraven. De Duitse autoriteiten hebben vastgesteld dat de overbrenging van menselijke resten rechtmatig was. Ook vond de officier van justitie geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Uiteindelijk mocht de vrouw mocht haar reis, met de bijzondere bagage, vervolgen.