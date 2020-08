Italiaanse luchtvaartautoriteit dreigt met verbannen Ryanair

De Italiaanse luchtvaartautoriteit, de ENAC, heeft gedreigd Ryanair aanvullende maatregelen op te leggen omdat de maatschappij zich niet aan de Italiaanse corona maatregelen zou houden.

Maatregelen

Alhoewel het aan boord van vliegtuigen niet verplicht is om anderhalve meter afstand te houden, is dit wel verplicht tijdens het boarden of in de bus tussen het vliegtuig en de terminal. Ryanair zou deze maatregelen, volgens de ENAC, niet opvolgen.

Consequenties

De luchtvaartautoriteit heeft gedreigd Ryanair alleen nog met halfvolle vliegtuigen naar Italië te laten vliegen of om de maatschappij zelfs volledig uit Italië te weren, mocht de maatschappij de regels blijven schenden. Ryanair heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging van de ENAC.