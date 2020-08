Ryanair voert meer dan de helft van haar reguliere vluchten uit

Ryanair heeft aangekondigd dat de maatschappij vanaf 6 augustus weer 60 procent van haar reguliere hoeveelheid vluchten uitvoert.

Routes

In augustus voert Ryanair weer 11.000 vluchten per week uit, verdeeld over 1.600 routes. In juli heeft Ryanair 4,4 miljoen passagiers vervoerd. De maatschappij gaat er van uit dat er in augustus nog meer mensen in een Ryanair vliegtuig stappen.

Herstel

Ryanair is een van de sterkst herstellende maatschappijen ter wereld. Het bedrijf begon eind juni met het heropenen van routes, waarna het netwerk weer snel is uitgebreid. Ook in Nederland is Ryanair weer actief op de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven en Maastricht.