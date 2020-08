Verplichte coronatest op Duitse luchthavens

Vanaf dit weekend moeten reizigers die naar Duitsland komen vanuit een risicogebied zich verplicht laten testen op het coronavirus.

Test

Eerder was het voor Duitsers die terugkeren uit risicogebieden al verplicht om twee weken in thuisisolatie te gaan, vanaf zaterdag 8 augustus zijn reizigers verplicht om zich te laten testen.

Nederlanders

Voor Nederlanders die via een Duitse luchthaven reizen is de test ook verplicht aangezien de plicht geldt voor alle reizigers die op een Duitse luchthaven aankomen vanuit een risicogebied.

Schiphol

In Nederland is een coronatest niet verplicht voor reizigers die terugkeren uit risicolanden omdat dat juridish niet haalbaar is. Wel is op Schiphol een teststraat geopend, zodat reizigers zich direct na hun terugkeer kunnen laten testen.