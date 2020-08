Etihad introduceert wellness ambasadeur

Etihad Airways zal de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld worden die een speciale ‘wellness amabasadeur’ aanboord aanstelt.

Stewardess

De speciaal getrainde stewardessen zullen zich focussen op de hygiëne en gezondheids richtlijnen die de maatschappij heeft ingesteld door de COVID-19 situatie. Naast de aandacht aan boord zal er ook digitaal informatie beschikbaar zijn voor de reizigers. Dit alles doet de maatschappij om de reiziger meer vertrouwen te geven om te vliegen in deze tijden.

Angst

Veel maatschappijen beginnen langzamerhand hun toestellen weer gereed te maken. Echter is het lastig om de reizigers het vertrouwen te geven dat het vliegen veilig is in deze tijd. Deze maatregel moet Etihad gaan onderscheiden van haar concurrenten in de omgeving, die tot dusver alleen nog de regels van de lokale overheden volgen.