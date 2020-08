Qantas brengt grootste deel 787’s naar opslag in Amerikaanse woestijn

Qantas brengt het grootste deel van haar Boeing 787 vloot naar Victorville, in de Amerikaanse staat Californië. De toestellen zullen daar, net als de A380’s van de maatschappij, worden opgeslagen.

Qantas zet haar Dreamliners primair in op langeafstandsvluchten, die momenteel niet worden uitgevoerd. Pas wanneer de reisrestricties zijn opgeheven en de vraag is teruggekeerd zal er een markt zijn voor de toestellen, zo geeft Qantas aan.

Qantas slaat haar 787’s, net als haar A380’s, op in een Californische woestijn. In Victorville, waar de toestellen geparkeerd zullen worden, is de luchtvochtigheid een stuk lager dan op vergelijkbare locaties in Australië, wat goed is voor de opslag van vliegtuigen.