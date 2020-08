Flinke toename overlast in vliegtuigen vanwege corona

Het aantal overlastincidenten in vliegtuigen is flink toegenomen sinds het vliegverkeer weer is opgebouwd na de piek van de coronasituatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt zich zorgen. In maart was er één melding in relatie tot corona, in april twee, in mei drie, in juni negentien en in juli 58.

Corona

Uit analyse van recente meldingen blijkt dat er steeds meer incidenten zijn als gevolg van overlast door passagiers sinds het vliegverkeer weer is opgestart. Er is daarbij volgens ILT een duidelijke samenhang te zien tussen de coronamaatregelen aan boord en de toename van misdragingen door passagiers.

Meldingen

Sinds afgelopen maand publiceert het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de ILT een online dashboard waarin meldingen van luchtvaartvoorvallen worden gepubliceerd. Uit de laatste gegevens blijkt dat er een sterke stijging van het aantal overlastincidenten is sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen. Naar schatting van ILT gaat zestig procent van de meldingen over passagiers die zich niet of niet voldoende houden aan de coronamaatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje.

Aanpak

De Inspectie heeft geen directe verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast door passagiers. Deze rol is weggelegd voor de luchtvaartmaatschappijen en de Koninklijke Marechaussee. Luchthavens kunnen volgens ILT hierbij een preventieve rol spelen. Wel ziet de ILT toe op luchtvaartmaatschappijen en de manier waarop deze het cabinepersoneel trainen en opleiden in de omgang met onveilige situaties aan boord en de omgang met reizigers die zich misdragen.