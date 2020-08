In zee gecrashte NH90 gevonden

De NH90 van de Koninklijke Marine die op 19 juli in het Caribisch gebied in zee crashte is in het weekend gevonden, zo meldt het ministerie van Defensie.

Een publiek-privaat samenwerkingsverband, de Maritime Capacity Alliance, bracht de positie van het toestel in kaart. Het toestel blijkt in twee delen uiteen te liggen. Eén stuk bevindt zich op de plek waar het toestel in zee stortte, op ongeveer twaalf kilometer van de kust van Aruba. Het andere deel is zo’n honderd kilometer verder gevonden.

De volgende stap is onderzoeken of de resten te bergen zijn. Bij de crash kwamen twee militairen om het leven. Twee andere inzittende bemanningsleden overleefden het ongeluk wel. Met drijflichamen werd getracht om het toestel niet te laten zinken, maar dat mocht niet baten. Twee van de vier drijflichamen knapten, waardoor het toestel zonk.