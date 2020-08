KLM Cityhopper E190 wijkt uit naar Stuttgart

Een Embraer 190 van KLM Cityhopper is maandagochtend uitgeweken naar Stuttgart vanwege een medische reden. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar München. Een woordvoerder van KLM zegt tegen Up in the Sky dat de medische reden niet corona-gerelateerd is.

KL1793

Vlucht KL1793 vertrok iets later dan half tien ’s ochtends vanaf Schiphol. Het toestel zette koers naar München, maar tijdens de vlucht werd de code squawk 7700 afgegeven: de algemene emergency code. Op Stuttgart kon toestel PH-EZP veilig landen omstreeks elf uur. Het is nog onduidelijk wanneer de weg vervolgd wordt.