Reisadvies Finland, Estland en Litouwen naar oranje

Het reisadvies voor Finland, Estland en Litouwen is aangescherpt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de drie landen geldt vanaf maandag code oranje in plaats van code geel.

Besmettingen

De drie landen weigeren de toegang aan Nederlandse reizigers of verplichten een quarantaine van twee weken omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen boven de door de landen vastgestelde gewenste besmettingsgraad.

Restricties

In Finland wordt alleen nog aantoonbaar noodzakelijk (werk)verkeer toegelaten en daarbovenop geldt een quarantaine van 14 dagen. Litouwen weigert Nederlanders de toegang. Staatsburgers en mensen met een verblijfsvergunning of werkvergunning kunnen wel terugkeren, maar moeten 14 dagen in quarantaine en zij moeten zich laten testen op het coronavirus. Estland heeft een verplichte zelfisolatie ingesteld van 14 dagen voor reizigers uit Nederland.