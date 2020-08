Tweede A330 MRTT geland op Eindhoven

De tweede Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) is maandag geland op Vliegbasis Eindhoven. Hier worden uiteindelijk vijf van deze types gestationeerd, waarvan de eerste eind juni arriveerde.

Vloot

De vliegtuigen behoren tot de Multinational Multirole Tanker Transport Capability. Dit is een vliegtuigpool van de NAVO waarvan zes Europese landen gebruik maken. In totaal zijn er straks acht toestellen. De resterende drie worden in Duitsland gestationeerd.

Landen

Het plan van de pool is in 2016 bedacht door Luxemburg en Nederland. België, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië sloten zich daar later bij aan. De landen zorgen samen voor het aankopen en het onderhouden van de vloot. Met Frankrijk wordt samengewerkt op het gebied van onderhoud en modificaties. Laatstgenoemde heeft eigen MRTT-toestellen.