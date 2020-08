United 787 ontruimd na bommelding

Een Boeing 787-10 van United Airlines is zondag ontruimd nadat een passagiers aan boord zei dat hij een bom bij zich droeg. Ten tijde van de melding was het toestel net geland; de politie arresteerde de persoon.

Een woordvoerder van de maatschappij zegt tegen Simple Flying dat er een medische noodsituatie aan boord was. Daarna maakte de betreffende persoon ‘een opmerking die leidde tot veiligheidszorgen’. De persoon die medische hulp nodig had, kon desondanks veilig naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het betreft vlucht 2304 met toestel N12012. De 787 was vertrokken vanaf Los Angeles (LAX) naar Newark. Op onderstaande foto’s is het toestel te zien, waarbij de hulpdiensten klaar staan om de man op te pakken.

