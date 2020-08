Griekenland stelt negatieve coronatest verplicht

Nederlandse reizigers die naar Griekenland gaan, moeten vanaf 17 augustus de uitslag van een negatieve coronatest laten zien, zo bepaalde de Griekse regering aan het begin van deze week.

De test mag maximaal 72 uur voor vertrek zijn afgenomen. De maatregel geldt ook voor passagiers uit België, Zweden, Spanje en Tsjechië. De stap wordt genomen nadat het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt. In het weekend werden 203 besmette mensen geregistreerd, het hoogste dagelijkse aantal tot nu toe.

De regeling geldt niet alleen voor reizigers die via het vliegtuig aankomen, maar ook voor mensen die via het land of via water Griekenland binnengaan. Ook Griekse staatsburgers die in de betreffende landen zijn geweest moeten een negatieve coronatest laten zien.