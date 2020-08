Iran wil niet betalen voor neergeschoten 737 UIA

Iran wil geen schadevergoeding betalen aan Ukraine International Airlines voor het neerschieten van een Boeing 737 in januari. Volgens persbureau Reuters zegt Iran dat het toestel is verzekerd bij Europese bedrijven en niet bij Iraanse verzekeraars.

Compensatie

De Oekraïense overheid is momenteel nog in overleg over het bedrag aan compensatie voor de nabestaanden van de slachtoffers. Deze onderhandelingen staan los van de gesprekken over een schadevergoeding voor het toestel. De Iraanse revolutionaire garde schoot het vliegtuig op 8 januari uit de lucht, waardoor alle 176 inzittenden om het leven kwamen.

Crash

De 737-800 was slechts vier jaar oud. Het toestel was onderweg vanaf Khomeini International Airport in Teheran naar Kiev. Een paar minuten na de start verdween het toestel van de radar. Een aantal dagen na de crash gaf Iran toe het vliegtuig per ongeluk uit de lucht te hebben geschoten.