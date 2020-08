Renovatie New York JFK deels uitgesteld vanwege corona

Het miljardenplan om New York JFK te verbouwen is tijdelijk (deels) op pauze gezet vanwege de coronasituatie. Het project zou dit jaar beginnen en tot 2025 duren. De oplevering kan nu nog jaren duren, maar het is niet bekend wat de nieuwe beoogde datum is.

Plek 59

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, kondigde het plan in 2017 aan. “JFK Airport is slechts nummer 59 in de top 100 van beste luchthavens. Dat moet beter”, zei hij toen. Een andere reden voor de renovatie is de noodzaak om het groeiende aantal passagiers op te vangen.

Plan

Het plan richt zich met name op de infrastructuur rond de luchthaven. Cuomo wil de toegangswegen verbreden en de treinen van de AirTrain verdubbelen in lengte. Daarnaast worden de verschillende terminals rechtstreeks met elkaar verbonden, waardoor passagiers niet meer naar buiten hoeven om over te stappen.

Reizigers

In 2019 verwelkomde JFK ongeveer 62 miljoen reizigers. Volgens de Wall Street Journal verwachtten ingewijden dat dit aantal zou groeien naar 75 miljoen passagiers in 2030 – een schatting die vóór corona werd gemaakt. Momenteel ziet de luchthaven vijftien procent minder passagiers dan gebruikelijk.