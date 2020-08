Transavia start met aanbieden vakanties

Transavia start dinsdag met het aanbieden van pakketreizen onder de naam Transavia Holidays. Hierbij kunnen reizigers zelf een volledige vakantie samenstellen met een vlucht, accommodatie en eventueel een huurauto, transfer of activiteit.

Gemak

De maatschappij zegt al een tijdje te merken dat veel reizigers voor gemak kiezen. “Daarnaast geven veel passagiers aan juist nu in de corona-crisis behoefte te hebben aan zekerheid, waardoor Transavia voor deze doelgroep een passend product lanceert”, aldus de maatschappij. Elke boeking bij Transavia Holidays is gedekt met SGR-garantie. Ook werkt de maatschappij samen met Airtrade. Bij het boeken van een vakantie sluit de reiziger een overeenkomst met Airtrade. Deze partij is ook weer aangesloten bij de ANVR en SGR.

April

Oorspronkelijk zou Transavia Holidays op 1 april zijn gestart, maar de datum werd vanwege corona verschoven. “We merken dat de consument op zoek is naar vertrouwen, juist nu. We zijn met het opstarten van ons vluchtschema tegen flinke uitdagingen aangelopen waar onze partners en passagiers last van hebben gehad. Dat spijt ons en is voor het grootste deel gelukkig opgelost”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. “We kunnen een groot deel van onze passagiers weer naar hun bestemming brengen. Van de passagiers die niet op reis konden gaan vanwege corona hebben we nu voor 95 procent van onze passagiers de mogelijkheid tot restitutie of een voucher geboden. En we werken ook hard door aan het verder verbeteren van onze service. Daarom besloten we dat dit een goed moment is om met Transavia Holidays van start te gaan. Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking met Airtrade waarbij technologie en reisbeleving samen komen.”