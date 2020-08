‘Air India sluit 5 Europese bases’

Air India sluit vijf Europese bases vanwege de coronasituatie. Als gevolg van een lagere passagiersvraag zijn de routes financieel niet meer houdbaar. Dat meldt India Today op basis van een interne notitie.

Sluiting

Vluchten naar Madrid, Milaan, Kopenhagen, Wenen en Stockholm worden per direct geschrapt. In het interne bericht staat: ‘Gezien de Covid-situatie is het goedgekeurd door de bevoegde autoriteit om deze bases te sluiten’. De huidige internationale boekingskantoren worden teruggeroepen naar India en deze zullen worden overgedragen aan een andere partij als de sluiting formeel is afgerond.

Privatisering

Hiermee blijven alleen nog Londen, Birmingham, Frankfurt, Parijs en Rome over in het Europese netwerk van Air India. Het gaat al langer slecht met de maatschappij. Air India is op dit moment nog volledig eigendom van de staat, maar de regering wil de maatschappij op eigen benen zetten. Dat heeft onder andere een financiële reden: de maatschappij draait al jaren achtereen verlies en heeft hoge schulden. De deadline voor biedingen op de maatschappij is al meermaals uitgesteld omdat er geen koper kan worden gevonden. Uiterlijk 31 maart 2021 moet de maatschappij zijn verkocht.