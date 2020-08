Teststraat Schiphol vanaf vandaag operationeel

De coronateststraat op Schiphol is vanaf vandaag (donderdag) operationeel. Reizigers die uit een risicogebied komen kunnen zich hier op vrijwillige basis laten testen. De teststraat bevindt zich tussen aankomsthal 3 en 4 in.

Tests

De teststraat draait nog niet op volledige capaciteit. Vooralsnog kunnen alleen reizigers van vluchten die opgevangen worden door medewerkers van de GGD gebruik maken van de teststraat. Komende weken wordt de capaciteit voor het testen stapsgewijs opgevoerd naar 600 tests per dag.

Capaciteit

“Om iedereen die zich aanmeldt te kunnen testen, wordt in samenwerking met VWS gewerkt aan een versnelde registratie-, testafname- en analysecapaciteit, zodat uiteindelijk iedere reiziger uit een oranje of rood gebied die zich wil laten testen, terecht kan in de teststraat”, aldus de GGD Kennemerland.

Flyer

Reizigers die uit een rood of oranje gebied komen worden ontvangen door medewerkers van de GGD bij de gate. Zij krijgen een flyer waarin staat hoe ze zich kunnen aanmelden voor een test op Schiphol. Hierin wordt ook gewezen op de maatregelen in Nederland, zoals het advies om twee weken in quarantaine te gaan. Passagiers die getest worden krijgen de uitslag binnen 48 uur. Als iemand positief test, dan wordt het bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD van de regio waar de persoon woont of verblijft.