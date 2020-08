Transavia France mag binnenlands vliegen na akkoord pilotenvakbond

Transavia France gaat vluchten aanbieden binnen Frankrijk dankzij een akkoord met pilotenvakbond SNPL. De binnenlandse markt wordt al sinds 2000 sterk aangepakt, maar het blijft verliesgevend vanwege de sterke concurrentie door de groei van goedkope luchtvaartmaatschappijen en het TGV-hogesnelheidstreinnetwerk.

Vloot

In september 2019 was er al een overeenkomst getekend waarmee de beperking van de groei van de vloot van Transavia France werd opgeheven. De maatschappij voert momenteel meer dan honderd routes uit naar Europa en het Middellandse Zeegebied vanaf Parijs-Orly, Nantes, Lyon en Montpellier. In 2019 reisden er 7,4 miljoen passagiers met de low cost-carrier.

Routes

Transavia France maakt binnenkort de routes bekend en het vliegschema. “De ontwikkeling van Transavia France op de Franse thuismarkt is een belangrijke stap in het strategische plan van Air France om haar financiële prestaties te verbeteren”, zegt de maatschappij in een verklaring. “Met dit nieuwe aanbod zal de groep concurrerend zijn in elke sector waarin ze actief is en de juiste tools in elke sector gebruiken, met een aangepast product.”

Positie

Met deze stap wil de Air France-KLM groep haar positie in Parijs versterken in 2023. Op Parijs-Charles de Gaulle zal Air France de belangrijkste basis blijven voor medium en long haul-vluchten. KLM blijft 50 procent van de vluchten van de groep uitvoeren tussen CDG en Amsterdam. Delta, China Eastern en de andere Skyteam-partnermaatschappijen zullen blijven opereren vanaf terminals 2E en 2F die worden gebruikt door Air France. HOP! zal de Parijs CDG verbinden met regionale markten vanaf terminal 2G.

Orly

Op Orly zal de groep haar netwerk transformeren en diversifiëren om het aanbod te versterken en de financiële prestaties te verbeteren. Op de binnenlandse markt zal Air France regelmatig La Navette-vluchten naar Toulouse, Nice en Marseille blijven uitvoeren, evenals routes naar Corsica. Air France zal ook zijn langeafstandsaanbod naar de Franse overzeese departementen en territoria (Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion) en naar New York-JFK versterken. Transavia France zal beginnen met het exploiteren van binnenlandse routes en tegelijkertijd haar Europese routes blijven uitbreiden, waardoor het aanbod van de groep moet worden vergroot.