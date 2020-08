VS handhaven importheffing Airbus

De Verenigde Staten hanteren het importtarief van vijftien procent voor Airbus. De vliegtuigbouwer tekende hier onlangs bezwaar tegen aan bij de World Trade Organization (WTO).

Conflict

Er is al lange tijd een conflict gaande tussen Boeing en Airbus, waarbij verwijten over vermeende overheidssubsidies over en weer gaan. De eerste klacht vanuit de Verenigde Staten stamt uit 2006. In september vorig jaar oordeelde de WTO dat de VS de importheffing mag opleggen.

15 procent

Dit jaar werden de importheffingen op toestellen van Airbus verhoogd tot 15 procent omdat het A350 programma illegale steun zou hebben gekregen van Frankrijk en Spanje. Deze steun zou leiden tot oneerlijke concurrentie voor Boeing.

Locatie

De importheffing hoeft niet over alle Airbus toestellen betaald te worden. De Europese vliegtuigbouwer beschikt namelijk over een fabriek in Mobile, in de Amerikaanse staat Alabama. De vliegtuigen die in de Verenigde Staten worden gebouwd hoeven niet te worden geïmporteerd en vallen daardoor niet onder de importheffing.