Emirates breidt netwerk verder uit

Emirates heeft aangekondigd het passagiersnetwerk verder uit te breiden naar 74 bestemmingen.

Bestemmingen

Vanaf 20 augustus zal Emirates weer naar Cebu (Filipijnen) vliegen. Op 23 augustus en 1 september komen daar respectievelijk Houston en Birmingham bij. In totaal brengt dat het netwerk van de maatschappij terug naar 74 bestemmingen. De wekelijkse vluchten naar Pakistan worden opgevoerd naar 60 vluchten per week vanaf 16 augustus.

Verenigde Staten

Emirates zal vier keer per week naar Birmingham en twee keer per week naar Cebu vluchten uitvoeren met een Boeing 777-300ER. De vluchten van Dubai naar Houston worden drie keer per week uitgevoerd met een Boeing 777-200LR. De luchtvaartmaatschappij biedt momenteel 27 wekelijkse passagiersvluchten naar vijf bestemmingen in de Verenigde Staten, te weten New York JFK, Washington DC, Chicago, Los Angeles en vanaf 15 augustus ook naar Boston.