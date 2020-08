Emirates opent speciale route naar Libanon voor noodhulp

Emirates opent een speciale route tussen Dubai en Libanon voor meer dan vijftig vluchten met noodhulp in de nasleep van de explosies in de haven van Beiroet. Ook kunnen mensen over de hele wereld contant geld of Skywards miles doneren via de Emirates Airlines Foundation.

Donaties

Met behulp van deze donaties coördineert de stichting voor minimaal de komende drie maanden de zendingen van voedsel, medische benodigdheden en andere broodnodige artikelen rechtstreeks met een aantal ngo-partners. Voor elke donatie zal vrachtcapaciteit van Emirates SkyCargo worden verstrekt aan humanitaire organisaties om cruciale noodhulpgoederen rechtstreeks naar Beiroet te vervoeren

Korting

Ook biedt de maatschappij twintig procent korting op de kosten voor luchtvrachtvervoer. “Vandaag verenigt de wereld zich om solidair te zijn met Libanon, door dringende hulp en onmiddellijke herstelondersteuning te bieden aan degenen die zijn getroffen door deze tragische ramp”, aldus Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO van Emirates.

Steun

Eerder steunde Emirates Libanon ook al door verschillende chartervluchten uit te voeren met voedsel, kleding en medische benodigdheden die zijn geschonken door verschillende organisaties in de Verenigde Arabische Emiraten. “Emirates ondersteunt de voortdurende humanitaire inspanningen van de VAE om Libanon te steunen en zet zich in om organisaties te ondersteunen die dringende zorg, onderdak, voedsel en medische ondersteuning bieden aan de Libanese bevolking. Mensen uit alle hoeken van de wereld sturen hun steun naar Libanon en we zijn er trots op dat we hen een middel kunnen bieden om het Libanese volk tastbaar en proactief bij te staan ​​met hulp- en herstelinspanningen ter plaatse in deze moeilijke tijd.”