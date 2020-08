IATA ziet toekomst luchtvaart zwart in

IATA waarschuwt dat de impact van het coronavirus op de Europese luchtvaartindustrie nog groter zal zijn dan in juni werd geschat. De verwachting is nu dat het aantal passagiers dit jaar met ongeveer zestig procent zal afnemen.

Passagiers

In de vijf grootste luchtvaartmarkten van Europa, het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, voorspelt IATA een jaarlijkse daling van het aantal passagiers met 608 miljoen. In juni voorspelde het nog een daling van 573 miljoen passagiers.

Herstel

“De vooruitzichten voor herstel in Europa op korte termijn blijven zeer onzeker met betrekking tot de tweede golf van de pandemie en de bredere wereldwijde economische impact die deze zou kunnen hebben”, zegt IATA. “De passagiersvraag in Europa zal naar verwachting geleidelijk herstellen en zal pas in 2024 het niveau van 2019 bereiken.”

Banen

Hoewel Europa in de zomer een opleving van het aantal reizen heeft meegemaakt doordat de lockdowns zijn afgenomen, ligt het luchtverkeer nog steeds onder de vijftig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie liggen er 7 miljoen banen op het spel in. In juni waarschuwde IATA nog dat er 6 miljoen banen worden bedreigd.