VK voegt Nederland en Frankrijk toe aan quarantaine-lijst

Het Verenigd Koninkrijk heeft onder meer Nederland en Frankrijk toegevoegd aan de lijst met landen voor verplichte quarantaine.

Verplichte quarantaine

Vanaf zaterdagochtend 05:00 uur CET moeten reizigers uit Frankrijk, Nederland, Monaco, Malta, Aruba en de Turks- en Caicoseilanden verplicht in quarantaine voor 14 dagen. Het VK heeft de maatregel aangekondigd nadat de Franse minister-president toegaf dat het aantal besmettingen in het land “de verkeerde kant” op gaat. De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clement Beaune, heeft aangegeven dat het besluit als spijtig wordt ontvangen. Frankrijk heeft aangekondigd tegenmaatregelen te zullen nemen.

Une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible @Djebbari_JB https://t.co/6pA0qDQun6 — Clement Beaune (@CBeaune) August 13, 2020

Onverwacht

De beslissing van de Britse regering volgt op een significante stijging in het aantal coronavirus-besmettingen in de genoemde landen. Toch komt de maatregel voor veel Britten als onverwacht. Volgens de BBC zijn er momenteel naar schatting bijna een half miljoen Britse toeristen in Frankrijk. Toeristen proberen nu massaal voor morgen terug te komen. Op de website van de Eurotunnel is te lezen dat de treinen voor vandaag al zo goed als helemaal vol zijn geboekt.

Discussie

Airlines UK noemt het besluit van de regering “de zoveelste verwoestende klap voor de reisindustrie die al aan het wankelen is vanwege de ergste crisis in haar geschiedenis”. In het Verenigd Koninkrijk wordt al langere tijd discussie gevoerd over de effectiviteit van verplichte zelfquarantaines. Critici, waaronder de luchtvaartsector en politici, roepen al een tijd op om in plaats daarvan meer (op vliegvelden) te gaan testen en daarnaast in te zetten effectieve track-en-trace (bron- en contactonderzoek). Afgelopen week werd bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal een enorme klap heeft opgelopen: de economie kromp met 20,4 procent. Dat is de grootste krimp van alle G7-landen, de grootste economieën ter wereld.