Alaska Airlines: afgelopen maanden 168% meer passagiers

Alaska Airlines heeft in de maanden juni en juli haar passagiersaantallen met meer dan 150 procent zien stijgen ten opzichte van mei.

Passagiers

In mei vervoerde Alaska Airlines 424.000 passagiers, bijna 90 procent minder ten opzichte van een jaar ervoor. In juni steeg dit aantal naar 887.000 passagier, ongeveer 80 procent minder dan een jaar ervoor maar wel een significante stijging ten opzichte van mei. In juli vervoerde de maatschappij opnieuw meer passagiers: bijna 1,14 miljoen. Dit is ongeveer 168 procent meer passagiers dan in mei.

Bezettingsgraad

Ook de bezettingsgraad nam met de maanden toe. In mei was gemiddeld 40 procent van het vliegtuig gevuld. In juni steeg dit naar 52 procent. Het percentage steeg licht, naar 54 procent, in juli. Belangrijk daarbij te vermelden is het feit dat Alaska Airlines een maximumaantal passagiers (60-70 procent) aan boord toelaat en een aantal stoelen blokkeert in verband met social distancing.