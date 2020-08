Delta test binnenkort alle werknemers op COVID-19

Delta Air Lines ligt op schema om binnenkort al haar 75.000 werknemers te testen op het coronavirus.

Testen

Met het testen van alle werknemers wil de maatschappij passagiers geruststellen en verzekeren van een veilige vlucht tijdens de huidige pandemie. Waar de maatschappij eind vorig jaar nog 91.000 medewerkers had, zijn er inmiddels ongeveer 17.000 vrijwillig vertrokken. Delta geeft aan dat momenteel de helft van de in totaal bijna 75.000 werknemers zijn getest en dat de maatschappij “goed op weg” is om alle personeelsleden te testen.

Locaties

Delta heeft op verschillende plekken testlocaties opgericht. Het gaat daarbij om de steden waar de meeste werknemers wonen, zoals Atlanta, Minneapolis en New York. Medewerkers kunnen ook thuis een test nemen: deze wordt dan per post opgestuurd. Verder biedt de maatschappij ook serologische tests aan waarbij getest kan worden op antistoffen in het bloed. In Nederland wordt deze testmethode enkel voor onderzoeksdoeleinden toegepast.