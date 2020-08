British Airways neemt afscheid van eerste 747

British Airways neemt afscheid van de eerste B747 van 31 jumbo jets waarvan afgelopen maand werd aangekondigd dat deze met pensioen zouden gaan. De 747-400 G-CIVD vertrekt dinsdag 18 augustus om 9 uur ’s ochtends (lokale tijd) onder vluchtnummer BA9170E.

Uitfasering

De laatste 31 747’s van de maatschappij worden sneller dan gepland uitgefaseerd vanwege de impact van het coronavirus. BA verwacht dat de niveaus van 2019 pas in 2024 terugkeren. “Iedereen van ons bij British Airways en veel van onze klanten hebben bijzondere herinneringen aan het toestel en speciale momenten gehad tijdens het reizen met de iconische jumbo jet”, zegt Al Bridger, director of flight operations bij British Airways.

Geluk

“Als piloot die het geluk had het vliegtuig te besturen, was de omvang ervan onvergetelijk, je keek letterlijk neer op andere vliegtuigen. Het veranderde de luchtvaart voor altijd toen het in de lucht arriveerde en ik weet dat ik namens onze klanten en de wereldwijde luchtvaartgemeenschap spreek als ik zeg dat we, ondanks dat we terecht zijn overgestapt op duurzamere manieren van vliegen, de 747 nog steeds enorm zullen missen”, aldus Bridger.