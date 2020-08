Duitse luchtmacht krijgt twee A321LR’s

Airbus Corporate Jets (ACJ) heeft een order gekregen voor twee A321LR’s voor de Duitse luchtmacht, welke zijn besteld door Lufthansa Technik. Het vliegtuig zal geschikt zijn voor multi-role en kan worden uitgerust voor verschillende soorten missies, zoals troepentransport en medische evacuatie.

Bestellingen

Lufthansa Technik heeft nu in totaal vijf Airbus-vliegtuigen besteld namens de Duitse regering: drie ACJ350-900’s en twee A321LR’s. De A321LR’s kunnen tot 163 passagiers vervoeren, tot 6 intensive care-patiënten en tot 12 medium care-patiënten, afhankelijk van de geïnstalleerde configuratie, met een maximaal bereik van 4200 nm (7800 km) of 9,5 vlieguren.

Launch customer

“We zijn heel blij dat Lufthansa Technik de launch customer is geworden van de ACJ Long Range versie van ’s werelds best verkochte A321neo”, zegt Benoit Defforge, president bij ACJ. “De ACJ320-familie heeft de breedste cabine van alle vliegtuigen met één gangpad in de lucht en biedt het grootste passagierscomfort en het grootste intercontinentale bereik. Lufthansa Technik en de Duitse regering hebben een langdurige relatie met Airbus en we zijn trots op deze nieuwe mijlpaalorder bij ons.”

Levering

De A321’s worden in augustus en oktober 2020 naar Hamburg gevlogen voor een cabine-inrichting die het mogelijk maakt om de cabine op achttien verschillende configuraties in te stellen. De toestellen moeten in 2022 worden afgeleverd.