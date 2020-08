Eigen klant grote bedreiging herstel Nederlandse luchtvaart | Column

Door Covid-19 is al een aantal van mijn tripjes de afgelopen tijd in het water gevallen. Eindelijk was er weer een vlucht in het vooruitzicht: begin september naar Londen.

Maar helaas, het aantal coronabesmettingen loopt op in Nederland en daarop besloten Europese landen om reizigers uit Nederland een quarantaine op te leggen, vaak van twee weken. Dan is het heel praktisch: de trip gaat niet door.

Brandhaarden

Je ziet het overal om je heen: potentiële brandhaardjes. Schuin tegenover mijn huis is een bruine kroeg met vooral (wat oudere) stamgasten. Iedereen kent elkaar. Elke dag zie je bij aankomst en vertrek dat men elkaar uitgebreid begroet met omhelzingen en zoenen. Ander voorbeeld: een bedrijfsuitje waarbij op gedeelde kamers geslapen wordt. Omstandigheden die we kennen van arbeidsmigranten dus, waar zoveel Covid-19-uitbraken geweest zijn. Of een verjaardagsfeestje waar een hoop mensen elkaar ondanks de coronaregels innig begroeten.

Waarom doen mensen dat toch? Vaak lijkt de ‘zoener’ te willen zeggen: ‘kijk mij eens dit durf ik, ik doe het gewoon’. Het effect? Meer besmettingen en landen die de grenzen voor Nederlanders sluiten. Sinds 15 juni kon reizen naar bijna alle Europese landen weer. Nog geen twee maanden later gaan veel landen voor mensen uit Nederland weer op quarantaine over. Zaterdag in het Verenigd Koninkrijk; eerder was dat al het geval voor Finland, de Baltische staten, Noorwegen en Ierland.

Weinig boekingen

Met steeds meer reisbeperkingen is het boeken van vliegtickets niet aantrekkelijk, dat zullen weinig mensen dus doen. Airlines hadden het natuurlijk al enorm moeilijk. Het beetje herstel dat er sinds juni was, wordt nu waarschijnlijk weer snel teniet gedaan. Zeker als de besmettingen op blijven lopen en nog meer landen dergelijke regels tegen reizigers uit Nederland invoeren.

B-keuze

De afgelopen dagen vertelden veel mensen me over hun vakantie in eigen land. Iedereen vond het leuk, maar het klonk toch steeds als een tweede keus. Eigenlijk willen we met z’n allen naar het buitenland. Tegelijk houden we niet van de coronaregels en worden we er een beetje recalcitrant van.

Juist doordat we weer vrijheid willen en (dus) slecht afstand houden, kunnen we de komende tijd waarschijnlijk weer amper op vakantie. De opgeëiste vrijheid wordt juist minder, in plaats van meer. Je kan demonstreren wat je wil, de Nederlandse regering kan er niks tegen doen. Het zijn andere landen die ‘ons’ niet willen hebben en maatregelen nemen. En geef ze eens ongelijk.

En als íets KLM, Transavia, TUI en andere Nederlandse vlieg- en reisorganisaties niet helpt, zijn het al die sluitingen om Nederlanders te weren wel. Daar kan het toch-maar-accepteren-van-die-voucher-om-de-maatschappij-te-helpen niet tegenop.

Geëmmer

Het geëmmer met de vouchers en terugbetalingen door diezelfde maatschappijen motiveert natuurlijk ook niet om nu een ticket te boeken. Als een land weer dicht gaat, zal het wellicht nog maanden duren voordat de passagier geld terug krijgt. Wie heeft daar nou zin in?

Bovengenoemd ticket naar Londen was voor British Airways-vluchten. De vluchten gaan gewoon, wat bij veel maatschappijen geen recht op teruggave betekent. BA heeft gelukkig een ruimhartige regeling: als je niet wil reizen (ongeacht de reden) krijg je een voucher. En wat bleek: na invullen van het formulier hadden we die binnen vijf minuten al in de mail. En niet maanden; zoals bij de voucher van een Nederlandse maatschappij waar ik nog steeds op wacht.

Een paar minuten wachten op je tegoedbon en je kan een nieuwe vlucht boeken. Dat nodigt nog eens in de toekomst bij een geheel nieuw ticket weer voor BA te kiezen. Nu nog landen om naartoe te kunnen.