Naar IJsland? Vanaf deze week twee keer laten testen op corona én in quarantaine

Alle reizigers die vanaf woensdag 19 augustus aankomen in IJsland (ongeacht het land waar je bent geweest) moeten zich op de luchthaven in Reykjavik laten testen op het coronavirus. Daarna volgt een quarantaine-periode van vijf dagen en vervolgens moet de coronatest opnieuw worden afgenomen.

Dubbele test

Hiermee wil het land voorkomen dat iemand met een valse negatieve test toch het land binnenkomt. Door de test twee keer af te nemen met een zelfisolatieperiode tussendoor zou het risico dat een test niet goed is worden verkleind volgens IJsland. Reizigers die geen test willen ondergaan, kunnen ervoor kiezen om 14 dagen in zelfisolatie te verblijven. De regels omtrent geschikte quarantainelocaties en zelfisolatie zijn hier te vinden.

Infecties

Iedereen die het land binnen wil gaan moet zich nog wel registreren van tevoren. Het coronavirus laait weer op – zowel in het buitenland als in IJsland. Sinds 23 juli waren er twee clusters van infecties opgedoken in het land. Eén kon gelijk worden ingedamd, en het besmettingsgetal van het andere cluster kon significant worden verminderd. Het besmettingsgetal van de afgelopen veertien dagen is nu 21 per 100.000 inwoners, dat was daarvoor nog 27 per 100.000 inwoners. Momenteel zijn er 112 actieve infecties in IJsland, 642 personen zitten in thuisquarantaine en één persoon ligt in het ziekenhuis.

Kinderen

Niemand is uitgezonderd van deze maatregelen, ook niet de reizigers uit landen die voorheen nog als ‘veilig’ werden gemarkeerd. Dat komt doordat ook deze landen een toename van het aantal coronabesmettingen zien. Alleen kinderen die in 2005 en later zijn geboren, zijn uitgezonderd van de maatregelen.