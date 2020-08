Voor het eerst in 50 jaar raket gelanceerd vanaf IJsland

Voor het eerst in vijftig jaar is er een raket gelanceerd vanaf IJsland die een hoogte van dertig kilometer heeft bereikt. Vanaf het schiereiland Langanes in Noordoost-IJsland is Skylark Micro Mission I uitgevoerd door het Schotse ‘Uber van de ruimtevaart’ Skyrora.

Lancering

De raket werd gelanceerd in twee fasen voor een menigte toeschouwers. De lancering van de eerste etappe bereikte een hoogte van zes kilometer, de tweede een hoogte van dertig kilometer. Beide delen landden in zee, niet ver van de kust, en konden gemakkelijk worden teruggevonden door zoek- en reddingsvrijwilligers, dankzij GPS-apparatuur in elk stuk.

Vergunning

Tegen de IJslandse krant RÚV zegt projectmanager Atli Þór (spreek uit als: Thor) Fanndal van Space Iceland dat het hele proces om raketten te lanceren vanaf IJsland nu is afgerond. Hiermee is de weg vrij om een vergunningsaanvraag in te dienen voor raketlancering waarbij de raket voor langere tijd de ruimte wordt ingestuurd. Space Iceland wil uiteindelijk ook een nationaal ruimtevaartprogramma op poten zetten.

Ruimte

In januari zei Katie Miller, projectmanager bij Skyrora, tegen Up in the Sky dat IJsland een fantastische locatie is voor het lanceren van suborbitale raketten. Bij zo’n lancering bereikt de raket wel de ruimte, maar keert het direct weer terug naar aarde. Skyrora wil dit jaar drie raketten lanceren vanaf IJsland. De raketten moeten dan ook hoger komen: veertig tot honderd kilometer. Pas vanaf om en nabij honderd kilometer wordt de vlucht als orbitaal gezien, omdat daar de ruimte begint volgens de Internationale Astronautische Federatie (IAF).

Noorderlicht

Volgens Fanndal is het de eerste raketlancering vanaf deze plek in een halve eeuw. Al was er wel een groep masterstudenten van Reykjavik University die in 2014 met succes een kleine raket lanceerden om foto’s te maken van het noorderlicht. De raket van de studenten kwam zo’n zes à zeven kilometer hoog.

Here is a video from the spectator area! pic.twitter.com/Q6Z6MZSKah — Skyrora (@Skyrora_Ltd) August 16, 2020