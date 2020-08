‘Duitsland akkoord met steun Swiss en Edelweiss’

De Duitse regering heeft toestemming gegeven voor 1,5 miljard Zwitserse Frank aan staatssteun voor Swiss en Edelweiss. De Zwitserse regering staat voor 85 procent van de lening garant.

Crisis

Dat meldt de Zwitserse nieuwswebsite Swissinfo. “We zijn erg dankbaar voor de financiële hulp die we krijgen van Zwitserland in de vorm van leningen”, zegt Thomas Klühr, CEO van Swiss. “Deze hulp stelt Swiss en Edelweiss in staat om de crisis te doorstaan. We kunnen nu onze vluchten geleidelijk blijven opbouwen, zoals we sinds 15 juni al doen.”

Lufthansa

Moedermaatschappij Lufthansa krijgt een steunpakket van negen miljard euro. Hierdoor krijgt de Duitse overheid een belang van twintig procent in de maatschappij. Dat was een heikel punt en onder andere CEO Carsten Spohr had dat eigenlijk al afgewezen. Maar als de steun niet werd geaccepteerd, moest er wellicht een beschermingsprocedure tegen het insolventierecht worden aangevraagd.