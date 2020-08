Eurowings biedt lege middenstoel voortaan te koop aan

Eurowings biedt vanaf nu de optie om een vrije middenstoel te kopen, vanaf 18 euro. “Klanten willen meer comfort en afstand aan boord”, zegt Jens Bischof, CEO van de maatschappij.

Testfase

Afgelopen weken werd de testfase van het nieuwe product afgerond, waarbij meer dan vijfduizend Eurowings-klanten een gratis vrije middenstoel konden reserveren. De test bleek succesvol en wordt nu verder geïmplementeerd.

Belangrijk

“De positieve feedback tijdens de testfase leerde ons heel duidelijk dat onze gasten vaak meer comfort en afstand aan boord willen. Ultra-Lowcost werkt sinds Corona niet meer, althans niet in onze thuismarkt Duitsland. We gaan er dan ook vanuit dat de vrije middenstoel in de toekomst een zeer belangrijk product zal worden voor reizen ”, zegt Jens Bischof, CEO van Eurowing.

Service center

Met deze stap stelt Eurowings de middelste stoelen, die voorheen alleen onderdeel waren van het BIZ-klassetarief, beschikbaar in het hele vliegtuig. De nieuwe aanbieding is te boeken in alle rijen stoelen en op alle Eurowings-routes binnen Europa – afhankelijk van beschikbaarheid. Momenteel is de vrije middenstoel alleen nog te boeken via het Eurowings Service Center. Vanaf september kan deze ook via de website worden geboekt.