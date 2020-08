Luchtmacht oefent zandlandingen | Video

Helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht oefenen tussen 17 augustus en 4 september met zandlandingen tijdens oefening ‘HOT’.

Zandwolk

Tijdens deze oefening trainen Chinook en Cougar-transporthelikopters ‘brown-out’ landingen; landingen waarbij een grote zandwolk ontstaat. Deze landingsprocedure vergt uiterste precisie en nauwkeurigheid van vliegers omdat het zicht beperkt is en deels ontnomen wordt.

©Defensie

Werk

“Dit komt tijdens ons werk regelmatig voor”, vertelt luitenant-kolonel Jork ter Veer, commandant van het 300 (Cougar) Squadron. “Niet alleen in woestijngebieden, maar ook bij hevige sneeuwval, tijdens oefeningen in Europa en zelfs hier in Nederland komen we soms dergelijke situaties tegen. Belangrijk dus om dit te blijven trainen.”

Buitenland

De oefening vindt normaal gesproken plaats in Zuid-Europa, maar vanwege corona kan dat deze keer niet. Daarom wordt er meer dan normaal in eigen land getraind. De oefening vindt zowel overdag als ’s avonds plaats op verschillende zandvlaktes binnen de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld, Elburg, Epe, Harderwijk, Leusden, Meppel, Nunspeet, Oirschot, Soest, Steenwijkerland, Westerveld en Zeist.