Museum maakt ruimte voor Catalina

Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg heeft een aantal vliegtuigen uit de opslag gehaald. Tot en met dinsdag staan onder meer een F-4E Phantom, een Hawker Hunter, een TF-104G Starfighter en een NF-5B op het buitenterrein opgesteld.

Fotograferen

De afgelopen week trokken de toestellen al veel belangstellenden. Normaliter staan de vliegtuigen binnen in een hangaar opgeslagen en zijn ze niet te bezichtigen. Veel liefhebbers maakten van de mogelijkheid gebruik om de vliegtuigen buiten in de zon te fotograferen.

F-4E Phantom in de kleuren van het Amerikaanse 32e TFS, dat in het verleden vanaf Soesterberg vloog © Leonard van den Broek

Lockheed TF-104G Starfighter © Wytze van den Broek

Evenement

In augustus 2018 en 2019 organiseerde het museum al eens een evenement, waarbij vliegtuigen uit de opslag werden gehaald en gedurende enkele weken buiten werden tentoongesteld. Bezoekers konden dan ook in de cockpit kijken. Vanwege corona is er nu geen evenement van gemaakt.

Northrop NF-5B van het NMM. Op de achtergrond een oude hangaar van de voormalige vliegbasis Soesterberg © Leonard van den Broek

Van links af: Hawker Hunter, RF-84F Thunderflash, F-86K @ Leonard van den Broek

Uitje

Officieel zijn ‘werkzaamheden in het depot’ reden voor het uitje van de hangar queens. In het depot staat ook de enige PBY-5 Catalina die nog in Nederland aanwezig is. Dit toestel wordt nu uit de opslag gehaald om naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep te worden vervoerd. Daar zal de vliegboot worden gerestaureerd. Het doel is restauratie tot statisch museumobject.

Restauratie

In mei 2019 werd Catalina PH-PBY verkocht aan de Amerikaanse Collins Foundation. Daarmee verloor Nederland haar enige vliegende Catalina. De Catalina van het Nederlands Militair Museum heeft tussen 1952 en 1957 dienst gedaan bij de Marine Luchtvaart Dienst in Nederland en Nederlands Nieuw-Guinea. Tussen 1957 en 1982 stond het toestel als bezienswaardigheid bij het Bosbad in Hoeven. Tussen 1984 en 1996 stond de Catalina buiten bij het Militair Luchtvaart Museum. Tussendoor heeft het vliegtuig nog wel enkele restauraties ondergaan. Sinds 2004 stond het toestel in opslag, in afwachting van een nieuwe restauratie.