Reisadvies Zweden versoepeld

Naar het grootste gedeelte van Zweden mag weer gereisd worden. Het reisadvies is deze week van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel gegaan (let op: veiligheidsrisico’s).

Göteburg

Alleen de regio Västra Götalands Län (met Göteburg als hoofdstad) staat nog wel op oranje. Reizigers die terugkomen uit deze regio krijgen het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. In deze regio is de besmettingsgraad nog niet voldoende afgenomen, wat in andere regio’s wel het geval is.

Waakzaam

Dankzij het nieuwe reisadvies kunnen Nederlanders dus grotendeels naar Zweden op vakantie, maar reizigers worden wel opgeroepen waakzaam te blijven. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen.