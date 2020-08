Airbus levert eerste H125 helikopter aan Amerika

Airbus Helicopters, Inc. (AHI) heeft de eerste speciaal geconfigureerde H125 helikopter geleverd aan de Amerikaanse Customs and Border Protection. In totaal worden er zestien van dit type geleverd aan Amerika.

Speciaal

De H125 helikopter van Airbus is speciaal geconfigureerd naar de wensen van de Air and Marine Operations (AMO). “Onze missie is het land te beschermen door te anticiperen op en het hoofd te bieden aan veiligheidsbedreigingen”, aldus Steve Boyer, Deputy Executive Assistant Commissioner voor AMO.

Nog vijftien andere helikopters worden gebouwd in de fabriek in Columbus. Vanuit hier zijn tot op heden meer dan 450 H125 toestellen geleverd voor de Noord-Amerikaanse markt.

Samenwerking

Ruim dertig jaar werken Airbus en AMO samen, waarin Airbus meer dan honderd helikopters heeft geleverd van de H120 en H125 familie. De samenwerking is onderdeel van het lange termijn initiatief, waarin de vloot upgrade centraal staat.