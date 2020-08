Apaches gereedgemaakt voor verscheping naar Amerika

Twee jaar na de ondertekening van het contract, gaat de modernisering van de Nederlandse Apache gevechtshelikopters nu echt van start. Dit maakte Defensie bekend in een persbericht.

Verjonging

De eerste AH-64D Apache wordt momenteel op de vliegbasis Woensdrecht gereed gemaakt voor verscheping naar Amerika. Bij de Boeing in Mesa (Arizona) zullen de helikopters een uitgebreide ‘verjongingskuur’ ondergaan. Hierna zullen de helikopters weer bijna 30 jaar meekunnen.

Planning

Kapitein Suzanne de Boer-Mateijsen, Communicatieadviseur Koninklijke Luchtmacht licht toe: “In december 2020 zullen drie Nederlandse Apaches naar Amerika via zeetransport worden verscheept. Daar komen ze dan begin 2021 aan.” Het zal echter nog even duren, voordat de gemoderniseerde Apaches in Nederland te zien zullen zijn. “De eerste Apache helikopters zijn in het derde kwartaal van 2022 gereed. Deze gaan direct naar het Nederlandse 302 squadron op Fort Hood (Texas) om daar voor vliegertrainingen en oefeningen te worden ingezet.”

Opgewaardeerd

Met een zogeheten ‘remanufacture’ worden de toestellen opgewaardeerd van AH-64D naar AH-64E ‘Apache Guardian’ standaard. Dit betekent herbouw en revisie; nieuwe rompen, nieuwe transmissiesystemen en nieuwe rotorbladen. Ook krijgen de toestellen nieuwe nachtzichtapparatuur en een vernieuwde vuurleidingsradar en GPS. De complete remanufacture van de 28 helikopters kost bijna 900 miljoen euro. Voor het volledige moderniseringsprogramma staat vijf jaar gepland.

Gilze-Rijen

Tussen 1998 en 2002 ontving Nederland 30 AH-64D Apaches. In 2004 stortte een Apache neer in Afghanistan, in 2015 crashte een Apache in Mali. Van de 28 resterende helikopters staat het merendeel gestationeerd op de vliegbasis Gilze-Rijen. Zes Apaches zijn permanent gestationeerd in de Verenigde Staten voor opleidingsdoeleinden.