Icelandair bereikt akkoord met IJsland over steun

Icelandair en de IJslandse regering hebben een akkoord bereikt over het steunpakket. De regering staat garant voor een lening van 101 miljoen euro. De leningen komen van Íslandsbanki bank en Landsbankinn bank.

Aandelen

De steun is nog wel onderhevig aan goedkeuring van het IJslandse parlement. Ook over de voorwaarden wordt nog onderhandeld. Deze week maakte de maatschappij ook bekend in september nieuwe aandelen uit te geven. Hiermee wil Icelandair tussen de 124 en 142 miljoen euro ophalen.

737 Max

Oorspronkelijk zou de maatschappij in augustus al nieuwe aandelen uitgeven, maar dat wordt dus september. Reden hiervoor is het probleemtoestel 737 Max. In de onderhandelingen over compensatie ontstonden vertragingen en de maatschappij wilde daar eerst op wachten alvorens nieuwe aandelen uit te geven.

Compensatie

Eerder in augustus bereikte de twee partijen een akkoord over compensatie. Eén van de zaken die – naast compensatie – zijn afgesproken, houdt in dat er van de bestaande order nog maar vier vliegtuigen hoeven te worden afgenomen. Ook is het leveringsschema aangepast waardoor de toestellen die nog geleverd moeten worden (zes stuks) in het tweede kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 bij de vloot van Icelandair komen.