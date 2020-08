Latam schrapt meer dan een derde van personeelsbestand

Latam Airlines Group heeft sinds het begin van de pandemie ongeveer 12.600 van de nog overgebleven 30.000 medewerkers ontslagen. Dat meldt de Group bij het bekendmaken van de resultaten over het tweede kwartaal en de voortgang van het Chapter 11-proces.

Resultaat

In het tweede kwartaal zag de maatschappij een omzet van 571,9 miljoen dollar, 75,9 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. De vrachtopbrengsten stegen met 18,4 procent. De bedrijfskosten daalde met 45,6 procent tot 1266,7 miljoen dollar. Het bedrijfsverlies kwam uit op 694,8 miljoen en het nettoverlies is 890 miljoen dollar. Gedurende het kwartaal werkten de dochterondernemingen van Latam in Chili en Brazilië met beperkte capaciteit. De binnenlandse activiteiten werden in juni in Ecuador en in juli in Peru hervat.

Impact

“Deze resultaten weerspiegelen de grote impact die de crisis heeft gehad op de luchtvaartsector en onderstrepen de noodzaak om de groep te transformeren om haar duurzaamheid op middellange termijn te garanderen. We zullen blijven werken om ons aan deze nieuwe omgeving aan te passen en Latam om te vormen tot een flexibeler, competitiever en efficiënter bedrijf”, aldus Roberto Alvo, CEO van Latam Airlines Group.

Chapter 11

Latam vroeg eind mei uitstel van betaling aan onder de Chapter 11-bescherming van de Verenigde Staten. Met het reorganisatieproces wil de maatschappij plannen maken om schuldeisers terug te betalen en om nieuwe financiering binnen te halen. Een aantal dochterbedrijven van Latam waren ook opgenomen in de Chapter 11-aanvraag. De maatschappij had al 900 miljoen dollar toegezegd gekregen van aandeelhouders, waaronder van de zakenfamilies Cueto en Amaro, en Qatar Airways. Latam beschikte eind mei nog over ongeveer 1,3 miljard dollar vrije cash. De hoogte van de schuld ligt op ruim 7 miljard dollar.