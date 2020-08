Neste en Air BP vervijfvoudigen biobrandstof aanbod

Neste en Air BP hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend om in 2020 en 2021 het volume van duurzame brandstof in Europa te verhogen. De hoeveelheid moet vijf keer groter worden dan wat de bedrijven in 2019 leverden.

SAF

Neste, producent van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), produceert haar brandstof uit 100 procent hernieuwbare afval- en restmaterialen. Samen met Air BP, de internationale leverancier, hebben zij een overeenkomst ondertekend om het volume te vervijfvoudigen. Met deze vorm van brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen tot 80 procent worden verminderd in vergelijking met traditionele vliegtuigbrandstoffen.

Momenteel wordt er door het Finse bedrijf 34 miljoen liter duurzame vliegtuigbrandstof per jaar geproduceerd. Met de uitbreiding in Singapore en mogelijke extra investeringen in de Rotterdamse raffinaderij, zal de capaciteit in 2023 groeien naar 515 miljoen liter per jaar.

Noorwegen

Onder meer vanuit Noorwegen is de vraag naar biobrandstof gestegen, waarop Neste en Air BP het aanbod gaan verhogen. Vanuit het land wordt er geëist dat 0,5 procent van alle verkochte kerosine SAF is. Stockholm en Oslo zullen naar verwachting de komende weken leveringen krijgen.

CEO

Ondanks een verminderd aantal vluchten vanwege corona, stijgt de vraag naar duurzame brandstof. “Wij geloven dat duurzame vliegtuigbrandstof een belangrijke rol zal spelen naarmate de industrie zich herstelt van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. We zijn blij dat we onze klanten, door onze succesvolle samenwerking met Neste, een aanzienlijk groter volume SAF kunnen aanbieden, terwijl zij werken aan het verminderen van hun uitstoot”, zegt Martin Thomsen, Chief Executive Officer van Air BP.

KLM

Ook KLM maakt vanaf Schiphol gebruik van de biobrandstof van het Finse bedrijf Neste. Daarnaast zet KLM zich in met haar eigen Corporate BioFuel Program waarin Neste zich eerder bij had aangesloten.