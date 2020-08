Delta blijft middenstoel tot januari blokkeren

Delta Air Lines blijft de middenstoelen blokkeren tot 6 januari 2021. Hiermee wil de maatschappij het vertrouwen van passagiers winnen door de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk te implementeren.

Afstand

“Medische experts, waaronder onze eigen partners bij Emory Healthcare, zijn het erover eens: meer afstand aan boord maakt een verschil”, aldus Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer bij Delta.. “Wij zijn van mening dat het zorgen voor onze klanten en medewerkers en het herstellen van het vertrouwen in de veiligheid van vliegreizen op dit moment belangrijker is dan elke stoel in een vliegtuig vullen. We gaan door met een doordachte, gelaagde aanpak om ervoor te zorgen dat klanten weten dat ze de hoogste standaard van zorg kunnen verwachten terwijl ze zich voorbereiden op hun vakantiereizen.”

Boeken

Voor klanten die in groepen van drie of meer personen boeken, verschijnen de middelste stoelen wel als beschikbaar om te boeken, zodat gezinnen en reisgenoten samen stoelen kunnen selecteren. Voor reizigers die voor één of twee personen boeken is de middelste stoel niet beschikbaar.

Wijzigingskosten

Tevens verlengt de maatschappij de vrijstelling van wijzigingskosten voor nieuwe vluchten die tot en met 30 september worden gekocht, als de klant deze later wil omboeken. Hiermee wil Delta de flexibiliteit en het vertrouwen voor klanten vergroten.