FedEx 767 landt met deels ingeklapt landingsgestel

Een FedEx Boeing 767 vrachtvliegtuig is woensdag geland met een deels ingeklapt landingsgestel op de luchthaven van Los Angeles. Het linkergedeelte van het hoofdlandingsgestel klapte niet uit. Tijdens de noodlanding kwam daarom ook de linkermotor tegen de baan, zo ontstond er een vonkenregen.

Noodlanding

Vlucht FX1026 was eerder die dag vertrokken vanaf de luchthaven New York Newark. De piloten konden het linkergedeelte van het hoofdlandingsgestel niet uitklappen. Dit is bevestigd door Ian Gregor van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration aan ABC7. Nadat het vliegtuig meer dan een uur heeft rondgecirkeld, kwam het vliegtuig veilig tot stilstand. Eén van de piloten raakte tijdens het verlaten van het vliegtuig gewond aan zijn been.

Landingsbaan

De landingsbaan waar dit incident plaats heeft gevonden was tijdelijk gesloten totdat het vliegtuig veilig verwijderd werd. Er zijn geen vertragingen ontstaan door dit incident. De FAA en de NTSB (National Transportation Safety Board) zullen het voorval verder onderzoeken.