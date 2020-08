Lufthansa maatschappijen ondertekenen EASA-veiligheidsnormen pandemie

Maatschappijen van de Lufthansa Group hebben een EASA charter ondertekend omtrent veilig vliegen in tijden van een pandemie. Met het charter legt EASA niet-bindende richtlijnen vast die in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn ontwikkeld

Normen

Door alle lidstaten in samenwerking met het ECDC te betrekken, heeft EASA de strengste regels van een vereniging van landen over de hele wereld kunnen vaststellen, stelt Brussels Airlines. “Er zijn uniforme normen vastgesteld die de complexiteit voor de luchtvaartmaatschappijen verminderen en zorgen voor betrouwbaarheid en extra veiligheid.”

Maatregelen

De Lufthansa Group heeft samen met IATA en A4E geholpen met het uitwerken van het document bij EASA. Maatregelen zoals de implementatie van verplichte maskers, het filteren van de cabinelucht en een verhoogde ventilatie van het vliegtuig op de grond, bijkomende schoonmaak van de cabines, persoonlijke beschermingsmaatregelen, het helpen mogelijk maken van digitale tracering van contacten en fysieke afstandsmaatregelen op de grond en tijdens het aan boord gaan zijn gebaseerd op input van de Lufthansa Group. De Lufthansa Group implementeerde eerder al verdere maatregelen, zoals het uitdelen van ontsmettingsdoekjes aan all passagiers of het aanbieden van heel flexibele omboekingsmogelijkheden voor haar passagiers.

Veiligheid

“De veiligheid van onze passagiers en bemanning is altijd de eerste prioriteit bij Brussels Airlines en in de hele Lufthansa Group. Bij de herstart van onze vluchtactiviteiten op 15 juni hebben we onmiddellijk bijkomende veiligheidsmaatregelen op de grond en aan boord genomen om een veilige reis te garanderen. Door het ondertekenen van het EASA-charter laten we zien dat we zeer strenge normen in de luchtvaart ondersteunen”, aldus Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.