Qantas: meeste internationale vluchten hervat als vaccin er is

De meeste internationale vluchten van Qantas zijn ‘onwaarschijnlijk’ totdat er een vaccin is voor het coronavirus, wat pas midden of eind 2021 zou kunnen verschijnen. Dat zegt CEO Alan Joyce bij het bekendmaken van de resultaten over fiscaal jaar 2020.

Resultaat

De maatschappij noteerde een nettoverlies over het hele jaar van 1,964 miljard Australische dollar dat eindigde op 30 juni. Het is een van de grootste verliezen ooit voor het bedrijf. Het grootste nettoverlies ooit was in 2014, toen het bedrijf 2,84 miljard Australische dollar verloor. Dit leidde tot grote kostenbesparingen wat uiteindelijk in winst heeft geresulteerd.

Grenzen

Ook noemt Joyce de handelsomstandigheden de slechtste in de 100-jarige geschiedenis van de maatschappij. Volgens hem is er een nationaal kader nodig voor het openen van de grenzen van staten om binnenlands vliegen te stimuleren. De sluiting van de staat Victoria noemt hij logisch, omdat de staat het hoogste aantal corona gevallen heeft van het land. Maar het niet toestaan van reizen tussen West- en Zuid-Australië vindt hij minder logisch. Hij pleit er ook voor om er meer voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, dan om de grenzen te sluiten.

Vliegschema

De luchtvaartmaatschappij voert in augustus slechts 20 procent van haar gebruikelijke binnenlandse vluchtschema uit, maar hij zei dat dit zou kunnen oplopen tot meer dan 75 procent als alle staatsgrenzen worden heropend vóór de internationale vluchten.