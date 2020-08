Qatar Airways ziet herstel luchtvaart; breidt netwerk uit

Qatar Airways is positief over het herstel van de luchtvaart en kondigt uitbreiding aan van het vliegschema naar 550 wekelijkse vluchten naar iets meer dan 85 bestemmingen. Bestemmingen die worden hervat zijn onder andere Adelaide, Auckland, Houston, Londen Gatwick en Philadelphia. Van andere bestemmingen, zoals Ankara, Los Angeles en New York JFK wordt de frequentie verhoogd.

Netwerk

“Met onze investering in een van de jongste, meest brandstofzuinige langeafstandsvloten, strategisch netwerkbeheer en de beste luchthaven in het Midden-Oosten, hebben we ons netwerk snel en effectief kunnen herbouwen tot meer dan 550 wekelijkse vluchten naar meer dan 85 bestemmingen over zes continenten. Terwijl het wereldwijde herstel voortduurt, zal Qatar Airways gefocust blijven op haar fundamentele missie om passagiers veilig en betrouwbaar over de hele wereld te vervoeren”, aldus Akbar Al Baker, CEO van de maatschappij.

Terugbetaling

Qatar Airways heeft sinds het begin van de pandemie ruim één miljard euro terugbetaald aan bijna 600.000 passagiers. Op het hoogtepunt van de crisis waren er meer dan 10.000 terugbetalingsverzoeken per dag. Naast de bijna 600.000 passagiers die een terugbetaling aanvroegen, maakte ruim een derde van de passagiers gebruik van het aangepaste boekingsbeleid.